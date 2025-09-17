Украинскую ДРГ уничтожили в Курской области при попытке прорыва через границу

Украинская ДРГ рано утром 17 сентября попыталась провести разведку в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Подробности узнал Telegram-канал Shot .

По информации источника журналистов, передвижения троих диверсантов засекли российские военные.

«Диверсанты были уничтожены, прорыва госграницы не допущено», — подчеркнул собеседник Shot.

В начале сентября стало известно, что ВСУ направили в Купянск несколько ДРГ ради того, чтобы закрепить и заснять украинский флаг на территориях, занятых нашими военными

Тогда источники Shot сообщали, что главной задачей этих групп была демонстрация флага Украины.

«Однако попытки закрепить его при помощи БПЛА в нескольких локациях потерпели неудачи. Дроны вместе с флагами были перехвачены и сбиты нашими военными», — подчеркнули собеседники канала.