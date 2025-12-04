Зачет по строевой подготовке среди школьников прошел в Балашихе

В мероприятии приняли участие представители Академии РВСН имени Петра Великого, учителя и школьники. Участники демонстрировали навыки строевой подготовки, выполняя команды и строевые элементы — оценивались дисциплина, выучка и координация.

Организаторы подготовили задания, направленные на развитие лидерских качеств и сплоченности команд, что позволило школьникам проявить командный дух и патриотизм.

По итогам зачетов все команды получили оценки, отражающие уровень подготовки. Игра «Зарница» является частью Балашихинской школьной лиги и проводится при участии местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, способствуя воспитанию патриотизма и укреплению связей между учебными учреждениями и ветеранами.

В новом сезоне в БШЛ принимают участие 35 команд. Программа сезона включает 13 направлений и 18 дисциплин. Помимо традиционных видов спорта и творческих конкурсов, в сезоне 2025/2026 года появились новые форматы: фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и «Голос».