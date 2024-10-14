«Зачем чужие судьбы ломать». Пострадавший в Волжском ветеран СВО не стал заявлять на хулиганов

Пострадавший в Волжском ветеран СВО заявил, что не имеет претензий к нападавшим

ЧП в Волгоградской области с избиением участника СВО получило резонанс, подозреваемых в нападении задержали. Пострадавший оказался человеком военной закалки и решил не подавать заявление на хулиганов. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

В городе Волжском двое местных жителей под надуманным предлогом напали на двух прохожих, один из которых оказался участником СВО. Происшествие попало на камеры наблюдения, видео выложили в сеть и СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».

В беседе с 360.ru Исбулат, пострадавший от нападения, рассказал, что не получил никаких травм, с ним «все нормально». Мужчина отметил, что конфликт образовался на пустом месте.

«Там конфликта вообще не было. На видео все видно. <…> Я ездил в Следственный комитет, что претензий и каких-то намерений я не имею», — поделился Исбулат.

Мужчина считает, что напавшие на него «ребята» поняли, что были не правы, хотя извинений ему не принесли. Собеседник издания заявил, что от человека зависит, насколько он раскаивается. На вопрос, почему он не написал заявление, пострадавший ответил, что никому не хочет портить жизнь.

«Зачем мне чужие судьбы ломать, я жив-здоров, все нормально. <…> Пришлось закалиться, я и не такое видел, а это ерунда, главное, никто не погиб», — заявил Исбулат.

В СК отметили, что с подозреваемыми проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.