Проникшие в Курскую область военнослужащие Вооруженных сил Украины промышляют мародерством. Они крадут не только продукты и ценности, но даже оконные рамы. Жительница Суджи Нина Неженцева рассказала об этом РИА «Новости» .

Она уехала из города и узнала о происходившем со слов других курян. По их словам, украинские военные выбивали окна, чтобы проникать в квартиры и грабить их. Те жители, которым удалось вернуться в Суджу, обнаружили голые стены — боевики вынесли все.

«И есть даже такое, что вырезают окна и, наверное, с собой забирают. <…> Магазины, „Пятерочки“. Вот нам видео попадалось. На рынке там магазины. Ну, все открыто, сами понимаете. И [дома] говорят, да», — сказала женщина.

Неженцева решила вернуться в Суджу. Она готова отремонтировать свое жилье, поврежденное при налете ВСУ.

Украинские военные и раньше занимались мародерством. В ДНР бойцы выносили даже унитазы и сдавали в комиссионный магазин.