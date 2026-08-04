За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 225 дронов

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 255 БПЛА, 130 из них сбили или подавили. В результате ЧП погибли два человека, 32 обратились в больницы. Об этом сообщил региональный оперштаб в телеграм-канале .

За сутки под удары со стороны киевского режима попали 79 населенных пунктов в 14 округах. Противник совершил четыре обстрела, выпустив 18 снарядов, а также сбросил 10 взрывных устройств с трех беспилотников.

Разные повреждения зафиксировали в двух многоквартирных домах, 27 частных домовладениях, пяти социальных и двух коммерческих зданиях, двух объектах инфраструктуры, двух складах, магазине и 40 автомобилях.

Ранее врио губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил, что в результате атаки ВСУ в регионе погиб мужчина. Также ранения получили 24 человека, среди пострадавших трехлетний мальчик в тяжелом состоянии.