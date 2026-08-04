Губернатор: в Белгородской области погиб мужчина и ранен трехлетний мальчик

За прошедшие сутки ВСУ 125 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате погиб мужчина и ранены 24 человека. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в телеграм-канале .

За прошедшие сутки ВСУ 125 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате погиб мужчина и ранены 24 человека. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Среди раненых трехлетний мальчик в тяжелом состоянии. Он находится в детской областной клинической больнице.

«Мы следим за его состоянием и при необходимости направим в федеральную клинику», - отметил губернатор.

Также умерла женщина, получившая тяжелые ранения при атаке БПЛА на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля.

Минувшей ночью беспилотники ВСУ ударили по гражданским объектам в подмосковном Чехове. В результате погибли пять человек, 10 пострадали.