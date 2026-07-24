За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 158 раз

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 158 раз. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев в телеграм-канале .

«Удары нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам», — написал он.

По его словам, ВСУ совершили 13 обстрелов из артиллерии, авиации и РСЗО, а также осуществили 10 сбросов взрывных устройств с дронов. Силы ПВО сбили и подавили 161 беспилотник ВСУ.

Без последствий не обошлось. В Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 36 человек, 13 из них госпитализировали, трое в тяжелом состоянии.

Ранее Шуваев рассказал, как мальчик спас брата при взрыве беспилотника.