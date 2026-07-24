Мальчик спас брата при взрыве БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области 11-летний мальчик прикрыл собой трехлетнего брата при детонации украинского БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев на платформе «Макс» .

Он навестил в больнице детей, пострадавших в результате атаки ВСУ. Один из юных пациентов помогал покинуть пассажирам салон автобуса, попавшего под удар в Шебекине, а 11-летний мальчик накрыл собой трехлетнего брата при взрыве беспилотника.

Юноша, помогавший пассажирам, сам пострадал — он получил серьезную акубаротравму и осколочные ранения. Но парень не растерялся и помог другим людям выбраться из автобуса.

В числе пострадавших детей также четыре девочки и еще один мальчик. Врачи оценили состояние пациентов как стабильное.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 571 БПЛА ВСУ над регионами России, в том числе над Белгородской областью.