За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 157 раз

За прошедшие сутки ВСУ более 150 раз атаковали с помощью дронов 14 районов Белгородской области. Об этом заявил врио губернатора Александр Шуваев в мессенджере «Макс» .

«За минувшие сутки ВСУ 157 раз атаковали территорию Белгородской области», — написал он.

Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Алексеевский, Валуйский, Борисовский, Волоконовский, Вейделевский, Краснояружский, Грайворонский, Ракитянский, Новооскольский, Шебекинский, Старооскольский и Яковлевский округа.

ВСУ осуществили семь обстрелов из реактивных систем залпового огня, применили авиацию и артиллерию. Зафиксировано семь сбросов взрывных устройств с беспилотников. Силы ПВО отразили атаку 177 БПЛА.

В результате атак ВСУ погиб мирный житель в Шебекинском округе. Еще девять человек ранены в Белгороде и Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах.

Сегодня за ночь силы ПВО сбили 223 украинских БПЛА над Россией.