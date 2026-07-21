За сутки ВСУ 153 раза атаковали территорию Белгородской области
Губернатор: за сутки ВСУ 153 раза атаковали территорию Белгородской области
Украинские военные 153 раза атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки, восемь человек погибли, 77 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Противник семь раз применил против жилых районов и гражданской инфраструктуры РСЗО и артиллерию и дважды сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 183 украинских БПЛА.
В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных жителей, в том числе один ребенок. Травмы получили 77 человек, среди них также был несовершеннолетний.
В больнице скончалась женщина, тяжело раненая результате атаки дрона 11 июля. Также установили личность мужчины, погибшего накануне.
В Шебекине 20 июля беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус. Погибли четыре женщины и мальчик, 25 человек попали в больницы с травмами, некоторые в тяжелом состоянии.