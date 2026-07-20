После атаки ВСУ на автобус в Шебекине в больницы попали 25 человек
Минздрав: после атаки ВСУ на автобус в Шебекине в больницы попали 25 человек
После атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области в больницы попали 25 раненых. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его процитировал ТАСС.
Кузнецов добавил, что среди пострадавших одни несовершеннолетний. Всем раненым оказывают помощь, при необходимости консультируясь по видеосвязи со специалистами федеральных медцентров.
Ранее исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что украинский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в Шебекине. В результате четыре женщины и мальчик погибли.
Трое из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, отметил Шуваев.