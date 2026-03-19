За сутки ВС России поразили объекты энергетики и транспорта Украины

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по объектам энергетики и транспорта Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны уточнили, что российские войска поразили позиции подготовки и запуска беспилотников большой дальности и временные базы украинских формирований и зарубежных наемников в 148 точках.

Кроме того, силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и 356 дронов самолетного типа. До этого за сутки российские силы противовоздушной обороны ликвидировали семь управляемых авиабомб и 421 беспилотник ВСУ.