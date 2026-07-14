В небе над Россией за день уничтожили 252 украинских беспилотника

С 08:00 до 20:00 14 июля средства российские противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 252 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа заметили над территориями девяти областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Тем временем российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На рейде Одесского порта поразили несколько сухогрузов, объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами.