За сутки в Херсонской области от ВСУ пострадал ребенок и двое взрослых

За последние сутки из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области пострадали три человека, один из которых — ребенок. Об этом в Telegrаm-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Алешках ранен мужчина 1941 года рождения. Его доставили в местную больницу. Из-за обстрела Днепрян пострадал мальчик 2019 года рождения. Сейчас он в Каховской ЦРБ», — написал он.

Также еще один человек пострадал в Нижнесерогозском округе — мужчина 1995 года рождения. Его отправили в больницу Нижних Серогоз.

По словам губернатора, ВСУ поразили дронами рынок на Новой Маячке. В итоге повреждения получили два грузовика. Обошлось без пострадавших.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что один мирный житель пострадал в результате обстрела украинских военных. Это мужчина 1958 года рождения — он получил легкое ранение и отказался от госпитализации.