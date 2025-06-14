Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ

Один мирный житель пострадал в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил глава Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«Мужчина 1958 года рождения получил легкое ранение в ходе обстрела ВСУ Новой Каховки. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. В Брилевке повреждены неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки», — отметил он.

По его словам, противник также повредил неэксплуатируемый жилой дом и здание автозаправки. Также ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Малую Лепетиху и Великие Копани.

Ранее украинские боевики в ночь на 27 мая нанесли удар беспилотником по больнице в городе Алешки. Пострадали машина скорой помощи и корпус больницы, а 85-летняя женщина получила ранения.