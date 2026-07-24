Над Курской областью за сутки сбили 138 беспилотников ВСУ

Над территорией Курской области за минувшие сутки сбили 138 украинских БПЛА различных типов. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе» .

Также за период с 09:00 23 июля до 09:00 24 июля противник 74 раза применил артиллерию по отселенным районам. Шестнадцать раз беспилотники противника использовали для атак взрывные устройства.

В результате ударов противника уничтожен автомобиль. Получило повреждения административное здание.

Четыре мужчины и одна женщина были ранены в селе Песчаное Беловского района. Никто не погиб.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов региона 158 раз. Пострадали 36 человек, 13 из них госпитализировали, трое в тяжелом состоянии.