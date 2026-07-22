За сутки из-за атак ВСУ пострадали четыре жителя Запорожской области

Из-за атак ВСУ за сутки пострадали четыре жителя Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий на платформе «Макс».

В селе Радивоновка при обстреле пострадал один человек. В городе Каменке-Днепровской в результате удара по зданию аптеки ранило двух человек.

«Также было несколько случаев возгорания сухой растительности после атак БПЛА. Факты зафиксировали в Черниговском округе — при выезде из Черниговки в сторону Новополтавки, в Приазовском округе — между Владимировкой и селом Ботиево, в Бердянском округе — вблизи села Червоное Поле. В последнем случае пострадал один человек. Все возгорания ликвидировали», – прокомментировал Балицкий.

Недавно штурмовики ВС России зачистили от ВСУ важный опорный пункт в Запорожской области. В Минобороны отметили: украинских боевиков застали врасплох.