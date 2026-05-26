За сутки дроноводы «Севера» поразили пять НРТК ВСУ в Сумской области

За сутки расчеты FPV-дронов группировки «Север» уничтожили в Сумской области пять наземных робототехнических комплексов (НРТК), которые ВСУ использовали для подвоза боеприпасов и материальных средств. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил командир батальона с позывным Скат.

«В ходе воздушной разведки расчетом БПЛА „Суперкам“ были обнаружены маршруты движения НРТК противника, используемых для доставки боеприпасов и материальных средств на опорные пункты», — написал он.

По словам военного, расчеты FPV-дронов нанесли скоординированные удары по обнаруженным объектам. За сутки на сумском направлении ликвидировали пять вражеских НРТК. Слаженная работа подразделений БпС сорвала попытки снабжения личного состава ВСУ на передовой.

Ранее оператор-корректировщик FPV-расчета с позывным Жнец рассказал, что в Херсонской области операторы БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразили транспорт противника на расстоянии 85 километров. Это новый рекорд по дальности применения FPV-дрона «Буратино».