За счет России. Мелони подтвердила решение G7 о кредите Украине на $50 миллиардов
Премьер Италии Мелони: G7 решила предоставить Украине кредит на $50 миллиардов
Страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет поступлений от замороженных российских активов. Об этом, как сообщило агентство ANSA, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
«Мы достигли политического соглашения для предоставления <…> помощи Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года благодаря механизму кредитов, для возвращения которых будут использоваться доходы от замороженных <…> активов России», — заявила итальянский премьер.
При этом она подчеркнула, что речь не идет о конфискации средств, а лишь о процентах, «которые они наращивают».
Саммит G7 прошел в итальянской области Апулия.
Ранее, по данным AFP, страны «Большой семерки» пришли к соглашению о выделении Украине до конца 2024 года 50 миллиардов долларов из замороженных активов России.