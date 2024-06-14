За счет России. Мелони подтвердила решение G7 о кредите Украине на $50 миллиардов

Страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет поступлений от замороженных российских активов. Об этом, как сообщило агентство ANSA , заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Мы достигли политического соглашения для предоставления <…> помощи Украине в размере около 50 миллиардов долларов до конца года благодаря механизму кредитов, для возвращения которых будут использоваться доходы от замороженных <…> активов России», — заявила итальянский премьер.

При этом она подчеркнула, что речь не идет о конфискации средств, а лишь о процентах, «которые они наращивают».

Саммит G7 прошел в итальянской области Апулия.

Ранее, по данным AFP, страны «Большой семерки» пришли к соглашению о выделении Украине до конца 2024 года 50 миллиардов долларов из замороженных активов России.