За прошедшую ночь силы ПВО сбили 28 беспилотников над Россией

Этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, больше всего дронов уничтожили над Азовским морем — 13. Над Ростовской областью — восемь, над Краснодарским краем — шесть. Также один БПЛА сбили в небе над Астраханской областью.

Ночью глава города Приморско-Ахтарск Максим Бондаренко заявил, что украинские боевики решили атаковать местные объекты. Горожане пожаловались на звуки дронов, после которых начались хлопки.

Также в ночь на 5 февраля случилась новая атака БПЛА в Краснодарском крае. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что обломки одного из сбитых дронов упали на резервуар в станице Новоминской Каневского района. В емкости оставалось небольшое количество нефтепродуктов. В ходе ЧП начался пожар.