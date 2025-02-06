Украинские дроны попытались атаковать Приморско-Ахтарск на Кубани

Войска Украины запустили беспилотники по объектам на территории города Приморском-Ахтарск в Краснодарском крае. Факт работы ПВО в этом населенном пункте подтвердил его глава Максим Бондаренко в официальном Telegram-канале .

Очевидцы рассказали в местных пабликах, что характерный звук дрона над городом услышали еще поздно вечером. Затем раздались громкие хлопки.

Предварительно, по данным Telegram-канала Shot, ПВО РФ сбили несколько воздушных целей.

Обломки дронов упали неподалеку от местного аэродрома. Здесь начался пожар. Максим Бондаренко пока такую информацию не подтверждал — по его данным, в городе только работает ПВО.

Ранее на Кубани потушили загоревшийся после атаки дронов резервуар с нефтью.