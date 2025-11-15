За последние три часа российские ракетчики уничтожили 13 беспилотников ВСУ

Дежурные системы ПВО перехватили или уничтожили более десятка украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20:00 мск до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в сообщении.

По уточненным данным, по пять дронов сбили над территорией Ростовской области и Республики Крым. По одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

В ночь на 14 ноября системы ПВО уничтожили или подавили 216 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов атаковали Краснодарский край, там сбили 66 БПЛА. Над акваторией Черного моря ракетчики ликвидировали 59 дронов.

Ночью массированной атаке подвергся Новороссийск. От обломков дронов пострадали около 60 квартир, перевалочная база на «Шесхарисе», повреждения также получили некоторые береговые сооружения города. Последствия атаки устраняли 170 человек и 50 единиц техники. Пострадали один мирный житель и три члена экипажа на гражданском судне, на которое упали обломки дрона.