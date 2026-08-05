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За ночь ВС России уничтожили около 300 тысяч квадратных метров складов ВСУ

ТАСС: за ночь ВС России уничтожили около 300 тысяч квадратных метров складов ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские военные за минувшую ночь уничтожили логистические центры общей площадью порядка 300 тысяч квадратных метров. Подсчеты произвел ТАСС, исходя из сообщений Минобороны и публикаций в прессе.

Уже известно о ликвидации двух объектов компании «Эпицентр» — 30 и 140 тысяч квадратных метров, логистических центров Novus (40 тысяч), Denka Logistics (около 28 тысяч) и Rozetka в Броварах (49 тысяч квадратных метров).

Площадь еще нескольких уничтоженных складов пока не озвучивали.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 августа вооруженные силы нанесли массированный удар по логистическим центрам ВСУ в Киеве и его окрестностях. Объекты использовались для хранения и транспортировки военных грузов, в основном беспилотных летательных аппаратов и запчастей к ним.