ТАСС: за ночь ВС России уничтожили около 300 тысяч квадратных метров складов ВСУ

Российские военные за минувшую ночь уничтожили логистические центры общей площадью порядка 300 тысяч квадратных метров. Подсчеты произвел ТАСС, исходя из сообщений Минобороны и публикаций в прессе.

Уже известно о ликвидации двух объектов компании «Эпицентр» — 30 и 140 тысяч квадратных метров, логистических центров Novus (40 тысяч), Denka Logistics (около 28 тысяч) и Rozetka в Броварах (49 тысяч квадратных метров).

Площадь еще нескольких уничтоженных складов пока не озвучивали.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 августа вооруженные силы нанесли массированный удар по логистическим центрам ВСУ в Киеве и его окрестностях. Объекты использовались для хранения и транспортировки военных грузов, в основном беспилотных летательных аппаратов и запчастей к ним.