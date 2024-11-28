За ночь уничтожили 25 дронов над Россией

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале .

По данным ведомства, 14 из них ликвидировали над Краснодарским краем, шесть — над Брянской областью, три — над Крымом и два над Ростовской областью.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обломки одного из сбитых БПЛА упали во двор дома в Славянске-на-Кубани, от взрыва выбило окна. Хозяйка дома пострадала, прибывшие на место врачи помогли ей. Отправляться в больницу женщина отказалась.

В другом дворе тоже упали обломки дрона, они повредили автомобиль. На места ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.