Два района Кубани попали под массированную атаку дронов

Украина попыталась провести массированную атаку беспилотниками по объектам в Краснодарском крае. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев, дроны ВСУ сбили в двух районах региона.

Обломки одного из сбитых беспилотников упали во двор дома в Славянске-на-Кубани, взрывом выбило окна. Хозяйка дома пострадала, ей оказали помощь прибывшие на место медики. От госпитализации женщина отказалась. Кроме того, в другом дворе обломки дрона повредили автомобиль.

Еще один дом поврежден в хуторе Чигрина Красноармейского района. В здание попали обломки беспилотника, никто не пострадал.

На местах происшествий уже работают все необходимые оперативные и экстренные структуры. Ситуацию держат на контроле главы районов.

Ранее о взрывах сообщали жители Славянска-на-Кубани и Таганрога.