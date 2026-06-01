За ночь средства ПВО уничтожили 72 украинских БПЛА над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 31 мая до 7:00 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны уничтожили над Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Воронежской и Ростовской областями, а также над Крымом и Черным морем.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что дежурные системы ПВО за день ликвидировали 23 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА уничтожили в Белгородской, Курской и Брянской областях, а также над акваторией Азовского моря.