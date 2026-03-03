За ночь средства ПВО уничтожили 16 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 16 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Восемь беспилотников ликвидировали над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Астраханской.

В ночь на 2 марта ВСУ попытались совершить массированную атаку дронами на объекты в Краснодарском крае. Фрагменты беспилотников упали в пригороде Краснодара и в Новороссийске.

Как отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко, в результате происшествия 102 дома получили повреждения. Больше всего пострадали дома в частном секторе Восточного района. Из-за упавших обломков БПЛА произошли пожары в трех зданиях.