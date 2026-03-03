Власти раскрыли последствия атаки ВСУ на Новороссийск

Украинские войска повредили 102 дома в Новороссийске в ходе атаки в ночь на 2 марта. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Андрей Кравченко после объезда пострадавших районов.

Серьезнее всего повреждены дома в частном секторе Восточного района. Рухнувшие здесь обломки украинских дронов привели к пожарам в трех зданиях.

В Мысхако мощным взрывом выбило окна и несколько дверей в детском саду. Ремонт в учебном учреждении начнется «в ближайшие дни», как уточнил Кравченко.

В том же селе серьезно пострадал частный дом. Взрыв рухнувшего беспилотника перебил газовую трубу, а вспыхнувший после этого пожар сжег около 80 метров линии уличного освещения.

Всего украинские беспилотники повредили 41 многоквартирный дом в Новороссийске. Повреждено и 61 частное домовладение.

В расчистке городским службам помогают волонтеры, жители города и представители местного бизнеса. Кравченко пообещал, что власти не оставят жильцов пострадавшего жилья без помощи.

Украина в ночь на 2 марта предприняла попытку массированной атаки дронами на объекты в Краснодарском крае. Обломки беспилотников упали в пригороде Краснодара и в Новороссийске.