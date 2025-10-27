Водитель микроавтобуса погиб после атаки ВСУ в Брянской области

Украинский дрон атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель скончался от полученных травм, еще пятеро пострадали. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — написал он.

Богомаз выразил искренние соболезнования родственникам погибших. По его словам, все получат необходимую поддержку и материальную помощь.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над Ростовской областью — в Миллеровском и Шолоховском районах. На земле последствий не зафиксировали, в результате ЧП никто не пострадал.