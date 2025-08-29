Силы ПВО за три часа сбили в России 19 дронов ВСУ

Над регионами России за три часа уничтожили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Вооруженные силы Украины пытались атаковать российские регионы с 21:00 до полуночи. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 10.

Еще четыре БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области. Два беспилотника нейтрализовали в Тульской области и по одному — над Орлом и Курском, а также над территорией Крыма.

До этого Минобороны сообщало о пяти сбитых украинских беспилотниках над Курской областью, Брянском и над Черным морем. Всего в ночь на 28 августа средства ПВО уничтожили 102 дрона ВСУ самолетного типа над семью российскими регионами.