Силы ПВО за ночь сбили 49 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали почти 50 беспилотников Украины над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА сбили в Ростовской области — 21, также семь дронов уничтожили в Воронежской, пять — в Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской, по два — над Орловской областью и Черным морем, по одному — над Курской и Тульской областями.

После атаки беспилотников в Воронежской области задержали 19 поездов. Некоторые рейсы ждали отправления около четырех часов. Среди задержанных были поезда дальнего следования, из Махачкалы, Анапы, Адлера, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.