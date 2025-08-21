После атаки БПЛА в Воронежской области задержали 19 поездов

Из-за атаки БПЛА в Воронежской области почти 20 поездов задержали. Некоторые составы не могут отправиться в путь уже около четырех часов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«В настоящее время в связи с происшествием на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области задерживаются 19 поездов», — заявили в публикации.

Сотрудники поездов делают все возможное для комфорта пассажиров и сокращения времени задержки.

Среди задержанных рейсов есть поезда дальнего следования, которые приехали из Махачкалы, Анапы, Кисловодска, Новороссийска, Имеретинского Курорта, Адлера, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

Ночью губернатор Воронежской области заявил, что несколько сел в регионе остались без электричества из-за атаки беспилотников. По его словам, в результате падения БПЛА повреждения получил объект энергетики.