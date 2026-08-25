Два человека погибли в Краснодарском крае после атаки ВСУ

Украинская армия атаковала гражданские объекты в Краснодарском крае в ночь на 25 августа. Обломки дронов упали на ж/д станции, в результате ЧП погибли два человека и двое получили ранения. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Удар пришелся по Северскому району. Обломки беспилотника упали на территорию ж/д станции Афипская. К сожалению, два человека погибли», — написал он.

Также два местных жителя пострадали. Помимо этого, в поселке Афипский как минимум 10 частных домов получили повреждения. В одном начался пожар. Еще возгорание началось на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На места ЧП оперативно отправились сотрудники экстренных служб.

Вчера вечером врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что местный житель скончался, наступив на взрывное устройство.