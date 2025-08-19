За ночь силы ПВО уничтожили 23 беспилотника над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали в Волгоградской области — 13. Также по пять беспилотников уничтожили над Крымом и Ростовской областью.

Ночью в Telegram-канале администрации Волгоградской области сообщили об отражении атаки дронов системами ПВО. Из-за падения обломков БПЛА на юге Волгограда загорелась кровля здания одного из корпусов больницы на территории НПЗ. На место ЧП прибыли пожарные.

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, данные о пострадавших не поступали. Пациентов больницы, где загорелась крыша, перевели в другое отделение.