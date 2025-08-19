В Волгограде из-за атаки БПЛА загорелась больница и здание на территории НПЗ

Системы ПВО Минобороны отражают массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации региона.
«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По его словам, данные о пострадавших не поступали. Пациентам больницы, у которой загорелась крыша, оказывают помощь в плановом режиме в других отделениях.
В небе над Волгоградом в ночь на 19 августа прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили о 15 взрывах над городом. Аэропорт города временно не принимает и не отправляет рейсы.
