За ночь силы ПВО сбили более 80 дронов над Россией

В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили более 80 украинских дронов над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 21:20 по московскому времени 18 июня до 06:40 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали на Брянской областью — 19, также 17 беспилотников уничтожили над Курской, 13 — над Смоленской, семь — над Волгоградской, шесть — над Орловской, по пять — над Ростовской и Крымом, по три — над Белгородской и Астраханской, два — над Рязанской и один над Московским регионом.

Ранее администрация Волгоградской области сообщила, что ночью силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА. В результате случившегося никто не пострадал, повреждений тоже нет