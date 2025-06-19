В Волгоградской области отразили массовую атаку БПЛА

Средства противовоздушной обороны отразили массированную ночную атаку на Городищенский и Калачевский районы Волгоградской области. Об этом сообщил Telegram-канале администрации региона.

«Силы ПВО Минобороны отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в южной части Волгограда, Городищенском и Калачевском районах. Дежурные средства перехватили и нейтрализовали БПЛА», — сказал губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, повреждений объектов и пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее средства противовоздушной обороны также уничтожили 12 беспилотников над Смоленской областью, отмечал глава губернатор региона Василий Анохин. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.