В Волгоградской области отразили атаку БПЛА на топливно-энергетические объекты

Средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, его процитировала пресс-служба администрации.

«В результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами», — сказал он.

Электроснабжение нарушилось в селе Подкуйково в Руднянском районе, специалисты уже приступили к ремонту линии электропередач. По неуточненным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ночью стало известно, что в Шолоховском районе Ростовской области пострадали два человека при атаке беспилотников ВСУ. Под ударом оказался частный дом, начался пожар, огонь потушили на площади 75 квадратных метров. Пострадавших госпитализировали.