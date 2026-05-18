За ночь силы ПВО сбили 50 беспилотников ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 50 беспилотников Украины над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 21:00 по московскому времени 17 мая до 7:00 18 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской и Ростовской областями, также беспилотники сбили над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Вчера вечером в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО ликвидировали за семь часов 36 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Новгородской, Смоленской и Ростовской областями, а также над московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем.