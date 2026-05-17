ПВО за семь часов сбила 36 дронов ВСУ над российскими регионами

Российские системы противовоздушной обороны за семь часов сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России .

По данным российского оборонного ведомства, аппараты уничтожили в период с 14:00 до 21:00 по столичному времени над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской областей. Также БПЛА сбили над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

Сегодня утром Минобороны сообщало, что за два часа, с 7:00 до 9:00, силы ПВО перехватили 30 украинских беспилотников.

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 556 украинских БПЛА над регионами России.