За ночь силы ПВО сбили 40 украинских дронов над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 25 января до 7:00 26 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили в Краснодарском крае — 34. Также четыре беспилотника ликвидировали над Азовским морем, по одному — над Брянской и Калужской областями.

Утром Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на территории четырех частных домовладений в Славянске-на-Кубани нашли фрагменты беспилотников. Также обломки БПЛА упали рядом с двумя предприятиями, один человек пострадал, его госпитализировали с травмой. На места ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.