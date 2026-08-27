За ночь силы ПВО сбили 267 беспилотников ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 267 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Волгоградской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Самарской, Ростовской, Саратовской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что сегодня ночью средства ПВО ликвидировали над двумя городскими округами и шестью районами области 18 беспилотников. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.