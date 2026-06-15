Средства ПВО за ночь сбили дроны в Таганроге и двух районах Ростовской области

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники в Таганроге и двух районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Миллеровском и Азовском районах», — написал он.

Глава региона отметил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Также ночью московский мэр Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника на подлете к Москве. Он отметил, что на места падения обломков БПЛА выехали сотрудники экстренных служб.

Еще утром губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что три человека погибли и трое пострадали при атаке украинских БПЛА на Тулу. Еще частные дома в поселках Ямны, Михалково, Маслово и Иншинский получили повреждения.