За ночь над Ростовской областью сбили около 60 беспилотников и ракеты

Ростовская область в ночь на 29 июля подверглась массированной атаке, в небе над регионом сбили около 60 беспилотников и несколько ракет. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Уничтожено около шести десятков БПЛА и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области: Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском, Таганрогском заливе. В Таганроге еще один человек пострадал, он госпитализирован», — написал глава региона.

В Таганроге из-за атаки украинских БПЛА повреждены частные дома. По словам Слюсаря, возгорания не произошло. Обломки беспилотников обнаружили на территории производственных организаций и морского порта.

Ночью губернатор сообщил, что в Таганроге в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом погибла женщина и пострадал мужчина. Жителей поврежденного дома эвакуировали.