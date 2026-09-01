За ночь над Россией сбили 516 украинских беспилотников

За минувшую ночь с 20:00 31 августа до 08:00 1 сентября дежурные силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 516 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Налеты отразили над Волгоградской, Белгородской, Калужской, Брянской, Воронежской, Курской областями. Также сбили вражеские аппараты, летевшие над Ленинградской, Новгородской, Псковской, Орловской, Самарской, Саратовской и Ростовской областями.

Кроме того, беспилотники уничтожали над Тульской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Киеве и Одессе. Военные поразили предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов и портовую инфраструктуру.