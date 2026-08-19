За ночь над Россией сбили 453 украинских беспилотника

За минувшую ночь, с 20:00 до 8:00, силы ПВО сбили над российскими регионами 453 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской Воронежской областей. Также вражеские аппараты ликвидировали под Нижним Новгородом, Владимиром, Вологдой, Орлом, Липецком, Тулой, Рязанью, Ярославлем и над акваторией Черного моря.

Военные отразили атаки, направленные на Волгоградскую, Ростовскую, Саратовскую, Самарскую, Ульяновскую области, Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и Башкирию.

По сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, над регионом за ночь уничтожили 52 беспилотника. Упавшие обломки повредили два частных дома, надворные постройки и автомобили, остекление многоквартирного дома.