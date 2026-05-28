За ночь над регионами сбили 62 беспилотника

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над регионами 62 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники самолетного типа перехватили и уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областях, Крыму и над акваторией Азовского моря.

Ранее украинские боевики ударили по Луганской Народной Республике. В Сватовском муниципальном округе беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате погиб погиб 51-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

ВСУ также выпустили БПЛА по зданию гимназии в Сватове. В момент атаки внутри не было детей, обошлось без пострадавших. В Северодонецке из-за беспилотников пострадали три мирных жителя.