Мужчина погиб при атаке ВСУ на Сватово в ЛНР, ударили по гимназии

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Луганской Народной Республики, в том числе здание гимназии № 7 в Сватове. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в «Макс» .

Украинские беспилотники ударили по Сватовскому муниципальному округу и Северодонецку. В Сватово БПЛА повредил гражданский автомобиль, погиб 51-летний мужчина, двое, мужчина и женщина, получили ранения.

«Также в результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии № 7 — удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей», — написал Пасечник.

В Северодонецке травмы получили три человека. Беспилотники били по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась к международным организациям с призывом осудить удар украинских БПЛА по Рязани.