За ночь над регионами сбили 32 беспилотника

Больше всего БПЛА уничтожили под Воронежем и Белгородом — там ликвидировали по 11 аппаратов. Над Нижегородской областью поразили пять дронов, над Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской и над Республикой Мордовия — по одному.

В ночь на 4 октября украинская армия выпустила в российские регионы 117 беспилотников. В Брянской области поразили 24 аппарата, в Волгоградской — 16, в Крыму и под Курском — 15. Пролеты БПЛА зафиксировали в Ростовской, Воронежской, Ленинградской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Белгородской областях. Также один дрон сбили над Черным морем.