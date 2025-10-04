Средства ПВО уничтожили 117 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 117 дронов ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Для атаки украинская сторона использовала беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 27 БПЛА, 16 беспилотников ликвидировали под Волгоградом, по 15 — под Курском и в Крыму.

Над Ростовской областью сбили 11 БПЛА, над Воронежской — 10, над Белгородской — восемь.

«Шесть БПЛА — над территорией Ленинградской области, четыре БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Новгородской области», — добавили в Минобороны.

Два дрона сбили над Черным морем, один — в Смоленской области.

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область в одном из районов загорелась трава, пожар потушили. Также обломки дронов повредили линии электропередачи.